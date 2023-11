Los Convits del Lop, Guillaume Lopez à Samba Résille Samba Résille, Toulouse (31) Los Convits del Lop, Guillaume Lopez à Samba Résille Samba Résille, Toulouse (31), 10 novembre 2023, . Los Convits del Lop, Guillaume Lopez à Samba Résille Vendredi 10 novembre, 20h30 Samba Résille, Toulouse (31) 7/5 € Los Convits del Lop« Apréner, escotar, dançar » Cartes Blanches autour de la Compagnie Anda-Lutz de Guillaume Lopez à Samba Résille Guillaume Lopez, « Lo Lop » est un artiste toulousain, chanteur, musicien qui travaille depuis plus de 20 ans sur les musiques traditionnelles des pays d’oc tout en les mêlant à d’autres cultures, à d’autres styles. Vendredi 10 novembre : 20h : atelier de chant à danser en occitan par Guillaume Lopez**22h-23h30 : Lo Bal del Lop avec restitution de l’atelier de chant.**Un animateur danse sera présent pour entrainer les danseurs débutants. avec le soutien de la Ville de Toulouse Tarif: 7/5 € SAMBA RESILLE 38 rue Roquelaine à Toulouse tel: 05 34 41 62 16 source : événement Los Convits del Lop, Guillaume Lopez à Samba Résille publié sur AgendaTrad Samba Résille, Toulouse (31) 38, Rue Roquelaine

