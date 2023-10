Cet évènement est passé Les jeunes Filles et La mer Samaya Hennebont Catégories d’Évènement: Hennebont

Morbihan Les jeunes Filles et La mer Samaya Hennebont, 19 août 2022, Hennebont. Les jeunes Filles et La mer 20 – 24 août 2022 Samaya 500 Participants : 1 Skipper Professionnel, 1 encadrante BAFA/Coordinatrice de l’association Cordée Cordage, 8 jeunes de 12 à 16 ans vivant en quartier politique de la ville kerihouais-Hennebont (56). Descriptif :

Il s‘agit de 8 jeunes filles (Morbihan) âgés entre 12 et 15 ans vivant dans le quartier politique de la ville d’Hennebont. Ce groupe de jeunes-filles est accompagné dans le cadre du projet

L’objectif premier de projet est de permettre à ces jeunes-filles de se découvrir en découvrant la mer. Samaya Jehanne de la Flamme 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://cordeecordage.blogspot.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-20T00:00:00+02:00 – 2022-08-20T23:59:00+02:00

