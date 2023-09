MORGAN JI à Samatan (32) Festival Sam’Africa Samatan Samatan, 1 septembre 2023, Samatan.

MORGAN JI à Samatan (32) Festival Sam’Africa Vendredi 1 septembre, 22h00 Samatan Entrée libre

Morgane Ji caractérise de manière flagrante, la fusion d’origines multiples, propre à sa Réunion natale.

Elle fait partie des 2000 enfants ex-mineurs transplantés de la réunion vers la France hexagonale durant la page sombre de l’histoire des « enfants de la Creuse » . Un tempérament volcanique, des racines mystérieuses, africaines, indiennes et asiatiques.

Celle que la presse anglaise a qualifiée de « Creole Queen » a fait ses premières armes scéniques sur les campus de Norwich, d’East London, au jazz Café de Camden et au Pavilion Theater de Brighton.

Une alien rock pop dans son pays, un ovni de la world électronique à l’étranger. ​Sa marque de fabrique, c’est sa signature vocale, polymorphe, rauque, douce, animale. Mystique, guerrière dans l’âme, elle louvoie avec son banjo électrique, entre un drum n bass technoïde puissant et les glissés hypnotiques d’un bottle neck sur une guitare. ​

www.morganeji.com

https://youtu.be/md5xcOH_g2k

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T22:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:59:00+02:00

LA REUNION BANJO