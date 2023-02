SAMARABALOUF LE BIJOU, 8 mars 2023, TOULOUSE.

Pour fe?ter ses 15 anne?es d’existence, Samarabalouf fait sa re?volution ! Dans un combo tout neuf, et accompagne? d’un invite? diffe?rent a? chaque fois, le quartet reprendra ses plus grands titres un peu partout a? Toulouse en ce mois de mars. C’est au Bijou que s’ouvrira cette tourne?e si particulie?re. Qui sera l’invite? ? Vous le saurez biento?t. Rendez-vous sur les re?seaux sociaux ou dans notre gazette pour en savoir plus ! Quoi qu’il en soit, on compte sur vous pour retourner la salle et offrir a? Samarabalouf l’anniversaire qu’ils me?ritent !!

Votre billet est ici

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

