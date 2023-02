SAMARA JOY ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU MEUDON Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

SAMARA JOY ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU, 8 mars 2023, MEUDON. SAMARA JOY ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:45 (2023-03-08 au ). Tarif : 30.25 à 30.25 euros. CENTRE D’ART ET DE CULTURE ET ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU (1-1056844 ; 1-1070431 ; 2-1056843 ; 3-1056845) PRESENTE : SAMARA JOY La jeune new-yorkaise de 21 ans est la nouvelle voix du jazz à suivre. Son timbre unique – non sans rappeler celui de la grande Sarah Vaughan – l’inscrit sans équivoque dans la tradition des grandes divas. Pour son premier album, Samara Joy interprète des standards du jazz et du grand répertoire américain. Joy samara Votre billet est ici ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU MEUDON 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Hauts-de-Seine CENTRE D’ART ET DE CULTURE ET ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU (1-1056844 ; 1-1070431 ; 2-1056843 ; 3-1056845) PRESENTE : SAMARA JOY La jeune new-yorkaise de 21 ans est la nouvelle voix du jazz à suivre. Son timbre unique – non sans rappeler celui de la grande Sarah Vaughan – l’inscrit sans équivoque dans la tradition des grandes divas. Pour son premier album, Samara Joy interprète des standards du jazz et du grand répertoire américain. .30.25 EUR30.25. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville MEUDON Tarif 30.25-30.25 lieuville ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU MEUDON Departement Hauts-de-Seine

ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU MEUDON Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

SAMARA JOY ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU 2023-03-08 was last modified: by SAMARA JOY ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU 8 mars 2023 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon

MEUDON Hauts-de-Seine