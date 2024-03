SAMARA JOY LE CEPAC SILO Marseille, mardi 18 mars 2025.

Village 42 présente en accord avec LOOP ProductionsSAMARA JOY Mardi 18 mars 2025 – 20houverture des portes : 19hSamara Joy, la nouvelle étoile montante du jazz vocal. Avec son album Linger Awhile, qui a été récompensé par un GRAMMY et s’est hissé au sommet des hit-parades, Samara Joy, 24 ans, est en passe de rejoindre les Sarah, Ella et Billie en tant que nouvelle sensation de la chanson jazz enregistrée par le vénérable label Verve Records. Sa voix, riche et veloutée tout en étant précocement raffinée, lui a déjà valu des fans comme Anita Baker et Regina King et des apparitions au TODAY Show, au Tonight Show w/Jimmy Fallon, au Late Show w/Stephen Colbert, aux CBS Mornings, Kelly Clarkson, Jennifer Hudson et bien d’autres encore, ainsi que des millions de likes sur TikTok – cimentant son statut de peut-être première star de la chanson jazz de la génération Z. Le New York Times a fait l’éloge de cette étoile montante à la voix soyeuse pour avoir aidé le jazz à prendre un tournant jeune , tandis que NPR All Things Considered l’a qualifiée de chanteuse de jazz classique issue d’une nouvelle génération . En février 2023, Samara Joy a remporté deux GRAMMYs : celui du meilleur album vocal de jazz et celui, très convoité, de la meilleure nouvelle artiste. En 2024, lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards, elle a ajouté à sa collection croissante d’accolades en remportant le prix de la meilleure performance jazz pour le single autoproduit Tight . Le titre met en scène Joy avec son groupe de travail (le pianiste Luther Allison, le bassiste Mikey Migliore et le batteur Evan Sherman).

