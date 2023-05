Samara Joy Grande Halle de la Villette, 10 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

28 €

Placement libre assis

Révélation signée sur l’historique label Verve, Samara Joy, accompagnée d’un brillant quintet, s’impose comme une géniale héritière de la grande tradition du jazz vocal.

Dès l’écoute de de son premier album, publié en 2021, la chose s’est imposée comme une évidence : Samara Joy a tous les atouts d’une immense chanteuse. Voix d’une incroyable souplesse rythmique, registre d’alto aux graves sublimes et interprétation des standards d’une rare intensité. On pourrait sans hésiter l’inclure, comme on l’a fait au sujet de Cécile McLorin Salvant, dans le cercle des rares héritières d’une grande tradition incarnée par Sarah Vaughan et consoeurs. Classique et hyper classieux, le quartet mené par le pianiste Luther Allison l’accompagne avec une maestria totale et un son new yorkais d’une inimitable précision. Ensemble, ils présenteront le répertoire Linger Awhile, publié à l’automne 2022 : la confirmation d’un pur talent.

1re partie : Julius Rodriguez

Pianiste et organiste, Julius Rodriguez s’imprègne aussi bien de la tradition du gospel et du hard-bop que de la soul et du hip-hop.

Sideman de José James et Meshell Ndegeocello (deux artistes programmés cette année à Jazz à la Villette), Julius Rodriguez mène en parallèle une prometteuse carrière de leader. Publié chez Verve à l’été 2022, Let Sound Tell All laisse entendre une foultitude d’influences, de la grande tradition du piano jazz (Wynton Kelly et McCoy Tyner), au gospel (très présent) en passant par le hip-hop et la soul. Un pianiste de la trempe de Kris Bowers et de Cory Henry qui présentera ses compositions très inspirées en trio.

Grande Halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26887/samara-joy-julius-rodriguez-trio contact@philharmoniedeparis.fr https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26887/samara-joy-julius-rodriguez-trio

Meredith Truax Samara Joy