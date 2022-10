Samaïn Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Sane Gray Fête de la Samaïn, nouvel an Celtique. Spectacle personnages mystiques, danseurs du feu, défilé de lanternes, marché nocturnes, druides autour du feu de camp, auteldes disparus et Dea Sagona. Méchoui et Buvette. recreagray@ville-gray.fr +33 3 84 64 82 71 Parc du Musée Baron Martin 6 rue Edmond Pigalle Gray

