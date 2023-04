Dimanche en faïence 2378 Route d’Hagetmau, 10 septembre 2023, Samadet.

Assistez à une démonstration de fabrication de faïence comme à l’époque de la « Manufacture Royale de Fayence ». Cette animation vous est offerte par l’Association « Comité de la faïencerie de Samadet »

Inclus dans le billet d’entrée du musée..

2378 Route d’Hagetmau Musée départemental de la faïence

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Attend a demonstration of earthenware manufacturing as in the days of the « Manufacture Royale de Fayence ». This animation is offered to you by the Association « Committee of the earthenware of Samadet »

Included in the entrance ticket of the museum.

Asista a una demostración de fabricación de loza como en los tiempos de la « Manufacture Royale de Fayence ». Esta animación se la ofrece la Asociación « Comité de la faïencerie de Samadet »

Incluida en la entrada al museo.

Erleben Sie eine Vorführung der Steingutherstellung wie zur Zeit der « Königlichen Manufaktur von Fayence ». Diese Animation wird Ihnen von der Vereinigung « Comité de la faïencerie de Samadet » angeboten

In der Eintrittskarte für das Museum inbegriffen.

