Rencontre avec Philippe Meyzie, historien de l’alimentaion 2378 Route d’Hagetmau, 18 juin 2023, Samadet.

Goûts, cuisine et produits du Sud-Ouest. Entre enracinement et ouverture (XVIIIe-XXe siècles)

Philippe MEYZIE, docteur en histoire de l’alimentation et du goût à l’Université de Bordeaux 3

A travers l’exemple du Sud-Ouest, cette conférence proposera une approche historique pour comprendre comment se façonne une culture alimentaire régionale autour de produits emblématiques, de savoir-faire reconnus et de saveurs partagées..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:30:00. EUR.

2378 Route d’Hagetmau Musée départemental de la faïence

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tastes, cuisine and products of the Southwest. Between rootedness and openness (XVIIIth-XXth centuries)

Philippe MEYZIE, doctor in history of food and taste at the University of Bordeaux 3

Through the example of the South-West, this conference will propose a historical approach to understand how a regional food culture is shaped around emblematic products, recognized know-how and shared flavors.

Sabores, cocina y productos del Suroeste. Entre arraigo y apertura (siglos XVIII-XX)

Philippe MEYZIE, doctor en historia de la alimentación y del gusto por la Universidad de Burdeos 3

A través del ejemplo del Suroeste, esta conferencia propondrá un enfoque histórico para comprender cómo se configura una cultura alimentaria regional en torno a productos emblemáticos, saber hacer reconocido y sabores compartidos.

Geschmack, Küche und Produkte des Südwestens. Zwischen Verwurzelung und Öffnung (18.-20. Jahrhundert)

Philippe MEYZIE, Doktor der Geschichte der Ernährung und des Geschmacks an der Universität Bordeaux 3

Am Beispiel des Südwestens bietet diese Konferenz einen historischen Ansatz, um zu verstehen, wie sich eine regionale Esskultur rund um emblematische Produkte, anerkanntes Know-how und geteilte Geschmäcker herausbildet.

Mise à jour le 2023-05-10 par Landes Chalosse