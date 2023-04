Dimanche en faïence Musée départemental de la faïence, 14 mai 2023, Samadet.

Découvrez les techniques de fabrication et de décoration de la faïence comme au temps de la « Manufacture Royale de fayence » au 18e siècle.

Cette animation vous est offerte par l’Association » Comité de la faïencerie de Samadet ».

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 16:00:00. EUR.

Musée départemental de la faïence

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the techniques of manufacture and decoration of the earthenware as in the time of the « Manufacture Royale de Fayence » in the 18th century.

This animation is offered to you by the Association « Committee of the earthenware of Samadet »

Descubra las técnicas de fabricación y decoración de la loza como en la época de la « Manufacture Royale de Fayence » en el siglo XVIII.

Esta animación se la ofrece la Asociación « Comité de la faïencerie de Samadet »

Entdecken Sie die Techniken zur Herstellung und Dekoration von Steingut wie zur Zeit der « Manufacture Royale de fayence » im 18. Jahrhundert.

Diese Animation wird Ihnen von der Vereinigung « Comité de la faïencerie de Samadet » angeboten

Mise à jour le 2023-04-20 par Landes Chalosse