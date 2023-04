Rencontre – Atelier pour adultes avec Coline Gaulot : « Se jeter dans le Grand Feu » Musée de la Faïence, 23 avril 2023, Samadet.

L’atelier proposé est une découverte à la fois du travail de l’artiste et du procédé ancestral qu’est la porcelaine, au travers du travail d’expérimentations de la plasticienne. Etape par étape, le participant voit et teste les gestes et les chemins de cette réalisation..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 17:00:00. EUR.

Musée de la Faïence Route d’Hagetmau

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The proposed workshop is a discovery of both the artist’s work and the ancestral process that is porcelain, through the work of experimentation of the artist. Step by step, the participant sees and tests the gestures and the ways of this realization.

El taller propuesto es un descubrimiento tanto de la obra del artista como del proceso ancestral que es la porcelana, a través del trabajo experimental del artista. Paso a paso, el participante ve y prueba los gestos y las formas de esta realización.

Der angebotene Workshop ist eine Entdeckung sowohl der Arbeit des Künstlers als auch des uralten Verfahrens der Porzellanherstellung durch die experimentelle Arbeit der Künstlerin. Schritt für Schritt sieht und erprobt der Teilnehmer die Gesten und Wege dieser Herstellung.

