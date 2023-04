Atelier Terre avec la poulette en argile 2378 Route d’Hagetmau, 19 avril 2023, Samadet.

Initiez-vous en famille au modelage de terre et réalisez votre poulette en argile.

Vous repartirez avec votre oeuvre en argile, la zénitude en plus.

A partir de 6 ans..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . EUR.

2378 Route d’Hagetmau Musée départemental de la faïence

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Initiate yourself and your family to clay modeling and create your own clay chick.

You will leave with your own piece of clay, with the added bonus of zenitude.

From 6 years old.

Iníciese usted y su familia en el modelado de arcilla y cree su propio pollito de barro.

Saldrás con tu propia pieza de arcilla, con el añadido de la zenitud.

A partir de 6 años.

Führen Sie die ganze Familie in das Modellieren von Ton ein und gestalten Sie Ihr Tonpüppchen.

Sie werden mit Ihrem Tonkunstwerk nach Hause gehen, und das mit einem Plus an Zenit.

Ab 6 Jahren.

