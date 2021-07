SAMÂ CINÉMA : la nuit mouride Église Saint-Bernard de la Chapelle, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

L’ICI propose une création originale mêlant la chorale mouride d’Île-de-France, des adeptes du Baye Fall et le live cinéma de Priscilla Telmon et Vincent Moon. Tandis que les meilleurs chanteurs des confréries entonnent des litanies sacrées et rendent hommage au Cheikh Ahmadou Bamba, une performance visuelle s’anime et évolue en direct, à partir d’images de cérémonies préalablement filmées par les artistes. Ce spectacle immersif place pour la première fois les rituels mourides au coeur d’un dispositif artistique contemporain, entre méditation et improvisation.

Priscilla Telmon et Vincent Moon sont un duo de cinéastes indépendants et explorateurs sonores. Ensemble, ils parcourent le monde à la recherche de nouveaux rituels pour produire des films expérimentaux et des enregistrements musicaux pour leur collection Petites Planètes.

De dimensions variables, la chorale mouride d’Île-de-France se produit à l’occasion des cérémonies religieuses et spirituelles de sa communauté.

Église Saint-Bernard de la Chapelle 11 Rue Affre Paris 75018

