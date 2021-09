SAMA’ ABDULHADI + GLITTER La Batterie, 10 novembre 2021, GUYANCOURT.

SAMA’ ABDULHADI + GLITTER

La Batterie, le mercredi 10 novembre à 20:30

SAMA’ ABDULHADI Sama’ Abdulhadi aka Sama’, non contente d’être la première DJ palestinienne, est surtout une formidable musicienne, porte-drapeau de la résistance par la culture et incroyable créatrice d’univers sonores à la fois hypnotiques et dansants. Laissez-vous prendre par son set, la douce frénésie est au bout du chemin ! ڭليثر Glitter ٥٥ Originaire de Rabat au Maroc, Glitter diffuse une techno puissante et aérienne, boostée aux rythmiques Gqom et subtilement épicée de ses influences orientales. DJ résidente sur Rinse France, elle s’est faite une place dans les meilleurs clubs français (Concrete, Machine du Moulin Rouge, Le Sucre…) et étrangers en solo ou avec son concept de résidence itinérante Fissa. Elle s’affiche depuis 2018 (et les Transmusicales) sur les programmations de festivals majeurs et prescripteurs comme Dour, Nuits Sonores, We Love Green, Eurockéennes, Villette Sonique, TechnoParadeou encore Le Bon Air Festival où elle a réalisé sa 1ère Boiler Room). En attendant ses propres productions prévues pour 2021, elle a dévoilé trois collaborations en 2020 : son premier featuring vocal, Damâa un morceau signé Malcolm, puis un autre feat sur Spiral Columnsigné Sebastien Forrester et enfin une production, Air Maghrib sur la compilation Pen Pals 2 de Ransom Notes, en duo avec le bruxellois -et lui aussi marocain- Cheb Runnner. ▬▬▬▬▬▬ > En partenariat avec le festival Les Femmes s’en mêlent Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Soirée électro 100% féminine En partenariat avec le Festival “Les Femmes S’en Mêlent”

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



