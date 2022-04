Sam Quealy • Minimal Schlager • Louve SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sam Quealy • Minimal Schlager • Louve SUPERSONIC, 23 mai 2022, Paris. Le lundi 23 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Assistez à trois concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! LOUVE Alter-ego musical de la comédienne Maud Ferron, Louve est auteure, compositrice et musicienne. Pour ce premier EP aux sonorités sensuelles et électriques, Louve s’est entourée de Dani Terreur (Alice et moi), de Perceval Carré (L’Impératrice) ou encore de Benjamin Savignoni. Incarnée par ses émotions intenses, Louve nous dévoile de façon impulsive ses batailles, ses désirs, ses chagrins, ses angoisses avec pour seul souhait, donner la liberté à ce qu’elle ressent et espérer toucher quelques âmes. Les influences : Radiohead, Rosalia, The Cardigans SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

