SAM Olympiades 2022 REPORTE Lesparre-Médoc, 9 avril 2022, Lesparre-Médoc.

SAM Olympiades 2022 REPORTE Cosec 1 71 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc

2022-04-09 13:00:00 – 2022-04-09 18:00:00 Cosec 1 71 Avenue Jean Moulin

Lesparre-Médoc Gironde

EUR 10 Les Olympiades sont ouvertes à toutes et à tous dans la joie et la bonne humeur!

Des équipes mixtes de 6 à 8 participants (comprenant au minimum un adulte) s’affronteront sur des épreuves qui seront essentiellement des jeux ludiques et sportifs (basket, tennis, mölkky, dodgeball, course à pieds).

Pour participer, veuillez inscrire votre équipe sur ce formulaire d’inscription : https://www.samomnisports-lesparre.fr/en-savoir-plus/inscriptions-des-equipes-121273

Attention maximum à 10 équipes!

Afin d’assurer le bon déroulement des Olympiades nous avons également besoin de bénévoles

