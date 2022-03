Sam & Ly La ruelle ( 31 Place des cardeurs), 12 mars 2022, Aix-en-Provence.

Sam & Ly

La ruelle ( 31 Place des cardeurs), le samedi 12 mars à 20:00

Dîner-concert, musiques et chants italiens par le duo Sam & Ly. Ce duo proposant un répertoire très variés, interprèteront intimement et mélodieusement les musiques italiennes allant des styles “traditionnel, médiéval et baroque à la musique contemporaine en passant par la musique populaire et le Rock. Sam: Guitare Lylian: Chants Ce duo voit le jour depuis 1 an et demi maintenant Il a été baptisé Sam & Ly puisque se sont les diminutifs de leurs prénoms. Ly étant multilingue et son coéquipier Sam étant très habile à la guitare, ont pu constituer différents styles de musiques et de chants selon les pays. Lieu: Restaurant la Ruelle 31 Place des Cardeurs, 13100 Aix-En-Provence Prix: Concert 10€ Menu libre Réservation au 06.14.31.59.55 Possibilité de covoiturage 5€

10€

La ruelle ( 31 Place des cardeurs) 48 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T23:00:00