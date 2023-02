SAM GELLAITRY LA BOULE NOIRE, 16 février 2023, PARIS.

SAM GELLAITRY LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert SAM GELLAITRYSam Gellaitry voit le monde à travers des palettes de couleurs vives. Sa musique est un voyage à travers l’expérience, les circonstances et les alentours, racontée à travers sa connaissance impressionnante de la synesthésie ressentie par les différents tons musicaux. Dans la pratique, cette technique lui a permis d’expérimenter vers la musique club, une production hip hop plus fraîche avec des touches d’instrumentation orchestrale. La sortie son l’EP « IV » l’an dernier l’a ainsi consolidé comme l’un des producteurs les plus variés et visuellement marqués de sa génération.Après « IV », sort cette année la mixtape « VF Vol 2 », faisant suite à la sortie de « Viewfinder Vol. 1 : PHOSPHENE » (2019). Les chansons hypertoniques du « Vol 2 » sont synonyme d’euphorie : des synthés phénoménaux et irisés se succèdent sur une douce production. « Je veux que toutes mes œuvres peignent une image joyeuse du processus de création », explique-t-il. Le vol 2 est la prochaine étape de ce voyage coloré.Sam Gellaitry est enfin de retour avec une date à La Boule Noire le 16 février 2023.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

