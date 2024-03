Sam Favreau Soul Quartet feat. Kevin Norwood Pannonica Mimet, samedi 27 janvier 2024.

Sam Favreau Soul Quartet feat. Kevin Norwood ♫JAZZ♫ Samedi 27 janvier, 21h00 Pannonica

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

On commence bien l’année en accueillant samedi 27 janvier des cadors du rythme et de la musique noire américaine.

C’est l’amour du groove et de la soul qui réunit ces jazzmen émérites dans ce quartet plein de complicité et de générosité. En mettant leur talent au service d’un répertoire de soul songs souvent méconnues, ils s’approprient subtilement les mélodies et les grooves dont les bonnes vibrations ne peuvent laisser indifférent. Une voix chaude et singulière tout en maîtrise et sensibilité, une rythmique impliquée au service de la chanson, le plaisir de partager la musique, en toute simplicité.

Pour en savoir plus:

https://youtu.be/1c8BZcKEOxY

Kevin Norwood, chant

Fabien Ottones, claviers

Simon Tailleu, basse

Sam Favreau, batterie

Sur réservation → 04.42.51.45.60

_____________________________________________________________

Pannonica C/C intermarché, 13105 Mimet Mimet 13105 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

