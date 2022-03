SAM en foire au profit des réfugiés ukrainiens Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

SAM en foire au profit des réfugiés ukrainiens Saint-Amand-Montrond, 1 avril 2022, Saint-Amand-Montrond. SAM en foire au profit des réfugiés ukrainiens Saint-Amand-Montrond

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-02

Saint-Amand-Montrond Cher Spectacle au profit de l’accueil des réfugiés ukrainiens. Réservation auprès de l’auto-école Blasquez au 02 48 96 04 16 ou 06 29 74 20 36. +33 2 48 82 11 33 http://www.cite-or.com/ Spectacle au profit de l’accueil des réfugiés ukrainiens. Réservation auprès de l’auto-école Blasquez au 02 48 96 04 16 ou 06 29 74 20 36. SAM en foire

