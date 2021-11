Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond SAM en foire 2021 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

SAM en foire 2021 Saint-Amand-Montrond, 19 novembre 2021, Saint-Amand-Montrond. SAM en foire 2021 Saint-Amand-Montrond

2021-11-19 21:00:00 – 2021-11-19

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond 18 EUR 18 Spectacle au profit des Restos du Coeur. Pass sanitaire et masque obligatoire. Réservation auprès de l’auto-école Blasquez au 02 48 96 04 16 ou 06 29 74 20 36. Ouverture de la billetterie le lundi 11 octobre dès 6h à la salle de bal, place de la République. +33 2 48 82 11 33 http://www.cite-or.com/ Spectacle au profit des Restos du Coeur. Pass sanitaire et masque obligatoire. Réservation auprès de l’auto-école Blasquez au 02 48 96 04 16 ou 06 29 74 20 36. Ouverture de la billetterie le lundi 11 octobre dès 6h à la salle de bal, place de la République. SAM en foire

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2021-09-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond