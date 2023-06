Voyage à travers les siècles et découverte des récits qui ont façonné les lieux sacrés de Salviac Salviac Salviac Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Salviac Voyage à travers les siècles et découverte des récits qui ont façonné les lieux sacrés de Salviac Salviac Salviac, 16 septembre 2023, Salviac. Voyage à travers les siècles et découverte des récits qui ont façonné les lieux sacrés de Salviac Samedi 16 septembre, 17h00 Salviac Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’héritage spirituel de Salviac : visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur du XIIIe siècle et de la chapelle Notre-Dame de l’Olm, un joyau de style Renaissance, tous deux situés sur le chemin de Compostelle.

Plongez dans l’histoire de ces deux édifices emblématiques lors d’une visite animée par Monsieur Alain Faucon, auteur du livre captivant « La dame de l’Olm ». Salviac Saint-Jacques le Majeur, 46340 Salviac Salviac 46340 Lot Occitanie 05 65 41 51 38 https://www.mairiedesalviac.fr/ Découvrez l’enchantement de Salviac : un village pittoresque au cœur du Périgord Noir, renommé pour son patrimoine architectural exceptionnel. L’une des perles de Salviac est l’église Saint-Jacques-le-Majeur, classée au titre des Monuments historiques, qui offre un témoignage remarquable de l’histoire locale. De plus, vous pourrez admirer l’église Saint-Denis de Luziers, la chapelle Notre-Dame de l’Olm et le majestueux château Lacoste, tous inscrits au titre des Monuments historiques. Au-delà de ses trésors architecturaux, Salviac vous séduira également par ses paysages naturels enchanteurs. Niché à l’ouest du Lot, ce village préserve des panoramas variés, invitant à la contemplation. N’oublions pas non plus la gastronomie locale qui ravira les papilles des visiteurs, offrant une véritable immersion dans les délices de la région. Parking à 50 mètres. Emplacement pour camping-cars. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Mairie de Salviac Détails Catégories d’Évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Saint-Jacques le Majeur, 46340 Salviac Ville Salviac Departement Lot Lieu Ville Salviac Salviac

Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac/

Voyage à travers les siècles et découverte des récits qui ont façonné les lieux sacrés de Salviac Salviac Salviac 2023-09-16 was last modified: by Voyage à travers les siècles et découverte des récits qui ont façonné les lieux sacrés de Salviac Salviac Salviac Salviac Salviac 16 septembre 2023