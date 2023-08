Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur et de la chapelle Notre-Dame de l’Olm à Salviac Salviac, 16 septembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

L’église Saint-Jacques le Majeur, construite au cours du XIIIème siècle est à la charnière du roman et du gothique, toutefois de nombreuses dispositions évoquent l’art gothique, ses murs épais et son allure massive sont caractéristiques du gothique du Midi, c’est une des seules églises du Lot consacrée au patron des pèlerins. Elle présente une toiture en lauzes. La visite inclut la découverte du Trésor de l’Église Saint-Jacques comprenant un ensemble liturgique et rassemblant divers objets de culte, vêtements ecclésiastiques et autres textiles à vocation religieuse.

Construite au XVIème siècle, la façade de Notre-Dame de l’Olm de Salviac est ornée d’un portique de type toscan fermé par une claire-voie. Il s’agit d’un rare oratoire de la Renaissance conservé dans le Lot. Sa fondation est liée à la fréquentation des pèlerins allant vers Rocamadour et Compostelle, elle était située à l’extérieur du bourg à côté d’un hôpital pour accueillir les pèlerins. Elle a reçu dernièrement d’importants travaux de restauration.

Ces visites guidés menées par Alain Faucon (auteur du livre « La Dame de l’Olm ») vous sont offertes par l’association salviacoise Animation et Culture..

2023-09-16 17:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00.

Salviac 46340 Lot Occitanie



The church of Saint-Jacques le Majeur, built during the XIIIth century, is at the crossroads of Romanesque and Gothic art, but many of its features are reminiscent of Gothic art. Its thick walls and massive appearance are characteristic of the Gothic style of the Midi, and it is one of the only churches in the Lot dedicated to the patron saint of pilgrims. It has a slate roof. The visit includes the discovery of the Treasure of the Church of Saint James, which includes a liturgical ensemble and gathers various objects of worship, ecclesiastical vestments and other textiles with a religious vocation.

Built in the 16th century, the façade of Notre-Dame de l’Olm de Salviac is decorated with a Tuscan-style portico closed by a clerestory. It is a rare Renaissance oratory preserved in the Lot. Its foundation is linked to the frequentation of pilgrims going to Rocamadour and Compostela, it was located outside the town next to a hospital to accommodate pilgrims. It has recently undergone major restoration work.

These guided tours led by Alain Faucon (author of the book « La Dame de l’Olm ») are offered by the association Animation et Culture of Salviac.

La iglesia de Saint-Jacques le Majeur, construida durante el siglo XIII, se encuentra en la encrucijada del arte románico y gótico, aunque muchos de sus rasgos recuerdan al arte gótico. Sus gruesos muros y su aspecto macizo son característicos del estilo gótico del Midi, y es una de las únicas iglesias del Lot dedicadas al patrón de los peregrinos. Tiene un tejado de pizarra. La visita incluye el descubrimiento del Tesoro de la Iglesia de Santiago, que incluye un conjunto litúrgico y reúne diversos objetos de culto, ornamentos eclesiásticos y otros tejidos religiosos.

Construida en el siglo XVI, la fachada de Notre-Dame de l’Olm de Salviac está decorada con un pórtico de estilo toscano cerrado por un claristorio. Se trata de un raro oratorio renacentista conservado en el Lote. Su fundación está ligada a la frecuentación de los peregrinos que iban a Rocamadour y Compostela, se situaba en las afueras de la ciudad junto a un hospital para acoger a los peregrinos. Recientemente ha sido objeto de importantes trabajos de restauración.

Estas visitas guiadas por Alain Faucon (autor del libro « La Dame de l’Olm ») son ofrecidas por la asociación Animation et Culture.

Die Kirche Saint-Jacques le Majeur wurde im 13. Jahrhundert an der Schwelle zwischen Romanik und Gotik erbaut, doch viele Elemente weisen auf die Gotik hin. Die dicken Mauern und das massive Aussehen sind typisch für die Gotik des Südens und sie ist eine der wenigen Kirchen im Lot, die dem Schutzpatron der Pilger gewidmet ist. Sie besitzt ein Dach aus Schieferplatten. Die Besichtigung schließt die Entdeckung des Schatzes der Kirche Saint-Jacques ein, der ein liturgisches Ensemble umfasst und verschiedene Kultgegenstände, kirchliche Gewänder und andere Textilien mit religiöser Bedeutung sammelt.

Die Fassade von Notre-Dame de l’Olm de Salviac wurde im 16. Jahrhundert erbaut und ist mit einem toskanischen Portikus geschmückt, der durch ein Gitter geschlossen ist. Es handelt sich um ein seltenes Oratorium aus der Renaissance, das im Departement Lot erhalten geblieben ist. Seine Gründung hängt mit den Pilgern zusammen, die nach Rocamadour und Compostela zogen. Es befand sich außerhalb des Dorfes neben einem Krankenhaus, in dem die Pilger untergebracht waren. In letzter Zeit wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt.

Diese von Alain Faucon (Autor des Buches « La Dame de l’Olm ») geleiteten Führungen werden Ihnen vom Verein « Animation et Culture » aus Salviacoise angeboten.

