Semaine du polar à Salviac : Rencontre avec l’autrice Sylvie Baron Salviac OT Cazals-Salviac Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Salviac

Semaine du polar à Salviac : Rencontre avec l’autrice Sylvie Baron, 6 avril 2023, Salviac OT Cazals-Salviac Salviac. Semaine du polar à Salviac : Rencontre avec l’autrice Sylvie Baron Médiathèque intercommunale Salviac Lot

2023-04-06 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-06 Salviac

Lot Salviac . Conférence sur Agatha Christie

Remise du prix au gagnant du quizz

Rencontre avec les lecteurs Sur inscription Dans le cadre de la semaine du polar, qui se déroule du mardi 4 au samedi 8 avril, la médiathèque de Salviac vous propose une rencontre avec Sylvie Baron.

Autrice de nombreux romans policiers, cette amoureuse de sa région Auvergne présentera une conférence sur Agatha Christie puis rencontrera ses lecteurs ! ©

Salviac

dernière mise à jour : 2023-03-22 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Médiathèque intercommunale Salviac Lot OT Cazals-Salviac Ville Salviac OT Cazals-Salviac Salviac Departement Lot Tarif Lieu Ville Salviac

Salviac Salviac OT Cazals-Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac ot cazals-salviac salviac/

Semaine du polar à Salviac : Rencontre avec l’autrice Sylvie Baron 2023-04-06 was last modified: by Semaine du polar à Salviac : Rencontre avec l’autrice Sylvie Baron Salviac 6 avril 2023 Lot Médiathèque intercommunale Salviac Lot OT Cazals-Salviac Salviac

Salviac OT Cazals-Salviac Salviac Lot