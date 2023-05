Fête Votive de Salvezou Salvezou, 23 juillet 2023, Catus.

Catus,Lot

Le comité des fêtes de Salvezou est heureux de vous annoncer la fête annuelle du village..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-24 . EUR.

Salvezou

Catus 46150 Lot Occitanie



The festival committee of Salvezou is pleased to announce the annual village festival.

El Comité de Fiestas de Salvezou se complace en anunciar la fiesta anual del pueblo.

Das Festkomitee von Salvezou freut sich, Ihnen das jährliche Dorffest ankündigen zu können.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Cahors – Vallée du Lot