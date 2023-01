Salvatore Adamo Biarritz, 2 juin 2023, Biarritz OT Biarritz Biarritz.

Salvatore Adamo

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi Biarritz Pyrénées-Atlantiques Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

2023-06-02 20:00:00 – 2023-06-02

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Biarritz

En 60 ans, Salvatore Adamo a enthousiasmé des générations de spectateurs, le recevoir à la Gare du Midi de Biarritz est un grand honneur. Salvatore Adamo commence sa carrière au début des années 60 et il rencontre un premier succès dès 1963 avec la chanson « Sans toi ma mie ». Il enchaîne pendant des décennies avec de nombreuses tournées et des titres marquants comme « Tombe la neige », « Les Filles du bord de mer »

Les albums se succèdent, sa reconnaissance est internationale et il chante dans plusieurs langues. Au fil des années il reçoit de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix International de Poésie Francophone pour l’ensemble de son œuvre, lors du 52ème Congrès national de la Société des Poètes et Artistes. Salvatore Adamo a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde.

En 60 ans, Salvatore Adamo a enthousiasmé des générations de spectateurs, le recevoir à la Gare du Midi de Biarritz est un grand honneur. Salvatore Adamo commence sa carrière au début des années 60 et il rencontre un premier succès dès 1963 avec la chanson « Sans toi ma mie ». Il enchaîne pendant des décennies avec de nombreuses tournées et des titres marquants comme « Tombe la neige », « Les Filles du bord de mer »

Les albums se succèdent, sa reconnaissance est internationale et il chante dans plusieurs langues. Au fil des années il reçoit de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix International de Poésie Francophone pour l’ensemble de son œuvre, lors du 52ème Congrès national de la Société des Poètes et Artistes. Salvatore Adamo a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde.

+33 5 59 22 44 66

Box

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT Biarritz