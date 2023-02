Salvatore Adamo GARE DU MIDI, 2 juin 2023, BIARRITZ.

Salvatore Adamo GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 44.0 à 65.0 euros.

EUTERPE PROMOTION (L.3-20-502) en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS et Tonight Music, présente ce spectacle « Tombe la neige », « Vous permettez, Monsieur « , « Les filles du bord de mer », « Mes mains sur tes hanches »… Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. Salvatore Adamo propose cette fois-ci, un nouvel album d’adaptation de chansons anglo-saxonne intitulé « In French please », qui est le fruit d’une rencontre audacieuse avec Stephan Eicher qui a réalisé l’album. Il reprendra la route en 2023 et passera par le Grand Rex le 18 octobre 2023. Décibels Productions est très fier d’accompagner ce grand monsieur de la chanson française dont les concerts sont toujours un immense moment de partage et de communion avec le public. Réservations PMR / 05.34.31.10.10 Salvatore Adamo

Votre billet est ici

GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch Pyrnes-Atlantiques

EUTERPE PROMOTION (L.3-20-502) en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS et Tonight Music, présente ce spectacle « Tombe la neige », « Vous permettez, Monsieur « , « Les filles du bord de mer », « Mes mains sur tes hanches »… Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. Salvatore Adamo propose cette fois-ci, un nouvel album d’adaptation de chansons anglo-saxonne intitulé « In French please », qui est le fruit d’une rencontre audacieuse avec Stephan Eicher qui a réalisé l’album. Il reprendra la route en 2023 et passera par le Grand Rex le 18 octobre 2023. Décibels Productions est très fier d’accompagner ce grand monsieur de la chanson française dont les concerts sont toujours un immense moment de partage et de communion avec le public.

Réservations PMR / 05.34.31.10.10

.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici