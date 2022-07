Salvatore Adamo, 30 mars 2023, .

Salvatore Adamo



2023-03-30 20:30:00 – 2023-03-30

Jacques Brel a dit de lui qu'il était un « tendre jardinier de l'amour » et Raymond Devos « Adamo… c'est chanson, c'est poèmes, c'est vibrations ! ». Salvatore Adamo est un chanteur compositeur francophone belge qu'on ne présente plus car ses chansons sont devenues des tubes intemporels, « Tombe la neige », « Vous permettez Monsieur », « La Nuit », « Dolce Paola », « Les Filles du bord de mer » et « Mes mains sur tes hanches », « Ton Nom », « Une mèche de cheveux », « Une larme aux nuages », « Inch'Allah »…

Son succès devient vite international et, il chantera ses chansons en de nombreuses langues. Aujourd’hui Adamo continue de chanter sa prose sur les routes. En 2010, Salvatore Adamo a même reçu le Grand Prix International de Poésie Francophone pour l’ensemble de son œuvre. Il a rendu en avril dernier un vibrant hommage à Arno qui avait repris magnifiquement « Les filles du bord de mer ». Le concert de ce soir promet de l’émotion et de la douceur.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par