Villemoustaussou Aude Villemoustaussou Proposé par l’association Circul’Anim. Spectacle rythmé par la danse, la musique, l’acrobatie, le théâtre et le mythe.

Une co-production de la Cie Circ Manipulats des Baléares, Theatre Baug et La Rampe TIO (Hérault). Tout public à partir de 6 ans. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Billetterie à Carcassonne : Boucherie del Païs, rue Buffon (Plateau de Grazailles).

Billetterie à Villemoustaussou : Maison des associations (derrière la boucherie), les mardis et jeudis de 17h à 18h30, la quinzaine avant le spectacle. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

