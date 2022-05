Salvaje/Tête à tête avec des bêtes sauvages Théâtre Pitoëff, 17 juin 2022, Genève.

Salvaje/Tête à tête avec des bêtes sauvages

du vendredi 17 juin au dimanche 26 juin à Théâtre Pitoëff

Dans l’ancien temps, les êtres humains observaient la nature, c’était une façon de se connecter à l’horloge vitale. Dans l’ancien temps, les gens se réunissaient pour parler des mystères de la vie. Aujourd’hui nous sommes plus proches de la technologie que de l’animal d’origine. Que se passerait-il si nous tentions un retour à la nature sauvage, non domestiquée, avec notre bagage en béton? Est-il permis de s’arrêter, pour penser, pour inventer un état sauvage créateur, un état sauvage du futur? Trois amis passent le week-end à la campagne dans un luxueux gîte coupé du monde, pour oublier le stress de leur vie. Si leur séjour s’annonce sous les meilleurs auspices, l’ambiance joyeuse se transforme rapidement, comme si la maison, personnage sourd aux manifestations énigmatiques, révélait l’égoïsme et l’irresponsabilité de chacun. Elle devient la métaphore de la société qui offre le confort d’une vie sûre et aisée, à la condition d’ignorer ce qui se passe à l’extérieur. Mieux vaut ne pas regarder dehors car c’est là que se dissimulent celles qui se révèlent dangereuses et instables : les bêtes sauvages. Il s’agit d’un texte inédit de G.Morales et J-A Salvatierra, un thriller écolo dans un univers drôle où l’humour et l’étrangeté cohabitent, tout en questionnant la relation de l’homme à la nature et le retour à l’état sauvage. Mise en scène: Camille Giacobino Avec: Camille Figuereo, Etienne Fague, Frédéric Polier Scénographie: Florian Cuellar Costumes: Nathalie Egea Musique: Graham Broomfield Lumières: Alex Kurth Travail corporel: Marcela San Pedro

Normal: CHF 25.- /Réduit: CHF 15.-

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



