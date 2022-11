SHOT GUN CLUB CAFÉ AU BORD DU MONDE, 26 novembre 2022 21:00, Salvagnac.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

THE SHOTGUN CLUB (Rock’n’roll / Toulouse)

2013 : pour fêter la sortie de son livre sur Jeffrey Lee Pierce (chanteur

mythique du groupe blues-punk américain The Gun Club), le bassiste

Marc Sastre a fait appel a ses potes rockeurs, Bogmallow, Léo Bossavy

et Luke Askance, des formations toulousaines Gattacca et Skin and

Wire, pour animer une soirée en jouant des reprises du groupe.

Mais le fantôme de Pierce planait par là, soufflant au public d’en

réclamer plus, puis plus encore… Depuis, cet humble groupe de

reprises, Shotgun Club, erre de scène en scène, poussé par l’esprit

toujours insatisfait de Jeffrey Lee – et, à l’occasion, par ceux de Alan

Vega, Woody Guthrie et d’autres bardes, connus ou pas, du rock’n’roll

et de la musique traditionnelle américaine, celtique ou maritime.

Pour sentir la poussière de Miami sur le visage, humer l’air des

Appalaches ou croiser des brigands irlandais au col d’une montagne,

ne ratez pas le voyage (en décapotable avec un gallon de whiskey sur

le siège arrière) en compagnie des pilotes fougueux du Shotgun Club…

Marc: Basse

Léo: Batterie

Luc: Chant

Mika: Guitare

CAFÉ AU BORD DU MONDE 12 allée Jean Jaurès, 81630 Salvagnac 81630 Salvagnac Tarn

samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30