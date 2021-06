Salutations au soleil Saint-Pierre-Bois, 21 juin 2021-21 juin 2021, Saint-Pierre-Bois.

Salutations au soleil 2021-06-21 – 2021-06-21

Saint-Pierre-Bois 67220 Saint-Pierre-Bois

EUR Venez profiter de la lueur de l’aube pour saluer l’astre levant, en commençant par un atelier souffle et méditation sophro, l’occasion d’un moment de calme en pleine nature suivi d’un moment de partage et d’échange autour d’un petit déjeuner de produits locaux (zéro déchet). Puis vous aurez le loisirs de vous exercer à la création de poèmes solaires, de calligraphies japonaises et kanji.

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !

Nombre minimum de participants pour maintien de l’activité : 12 personnes. Accessible aux enfants dès 12 ans (accompagnés d’un adulte).

+33 3 88 57 11 69

dernière mise à jour : 2021-06-10 par