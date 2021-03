Châtellerault Moulin du Bien Nourri Châtellerault Salut Terrestre Collectif, Total, Immédiat et Imminent – Studio Monstre Moulin du Bien Nourri Châtellerault Catégorie d’évènement: Châtellerault

Salut Terrestre Collectif, Total, Immédiat et Imminent – Studio Monstre Moulin du Bien Nourri, 30 mai 2021-30 mai 2021, Châtellerault. Salut Terrestre Collectif, Total, Immédiat et Imminent – Studio Monstre

Moulin du Bien Nourri, le dimanche 30 mai à 16:00

Un cercle de chaises. Un livre de la pièce est confié à chaque spectateur.

Une comédienne pénètre à l’intérieur du cercle. Bonjour,

Merci d’être venus. Merci d’être là.

Vous devez tous avoir reçu un livre […]

Ce livre fait partie de la pièce […]

Nous allons dans une minute tous ouvrir ce livre ensemble

et je vous inviterai à tourner les pages ensemble […]

À certains moments du spectacle nous allons inviter certains d’entre vous à lire à voix haute. Si vous êtes d’accord.

Est-ce que c’est bon ? Tout le monde est prêt ?

Une pièce qui se déroule à la fois sur scène et sur la page

Salut Terrestre Collectif, Total, Immédiat et Imminent est un projet que notre artiste associée, la compagnie Studio monstre, a souhaité créer avec des comédiens amateurs de trois territoires : Châtellerault, Bressuire et Thouars.

L’histoire est celle d’un groupe d’adeptes, retirés du monde et vivant suivant les indications du livre écrit par le leader de la communauté. À la frontière entre réalité et fiction, entre spectateur et acteur, venez vivre une expérience immersive inédite !

Saison 2020/2021 – 3T scène conventionnée de Châtellerault

6€

Le livre s’ouvre. L’histoire commence. Moulin du Bien Nourri 1 rue de l’Abreuvoir du Bien Nourri Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-30T16:00:00 2021-05-30T17:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtellerault Autres Lieu Moulin du Bien Nourri Adresse 1 rue de l'Abreuvoir du Bien Nourri Ville Châtellerault