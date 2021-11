Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Salty Dog Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 27 novembre à 20:30

« Salty Dog » revient au 3C !!Le groupe aixois joue du Country Blues et fingerpicking guitar avec un style et ambiance décontracté tout en faisant la jonction entre le Blues du Delta, le jazz et la Country. Steve : Guitare Acoustique/Chant Jeff : Bass/contre Bass Bruno : Percussion Romain: Clavier

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

