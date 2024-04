Saltimbranches l’abeille à l’oreille Montlaur-en-Diois, dimanche 14 avril 2024.

Saltimbranches dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 19 avril l’abeille à l’oreille 410

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T16:00:00+02:00

Envie de danser, grimper et de jouer? Tu es au bon endroit ! C’est le moment où les arbres se réveillent d’un froid hivernal… Et ils ont bien envie de bouger et de se réchauffer mais pas au coin d’un feu ! Les arbres nous ont demandé d’organiser une fête: Un pestacle Sylvestre, une Fête en forêt ! Celle-ci ne pourra pas se faire sans toi ! On découvrira tout d’abord ces arbres ensemble à travers leurs milles secrets, en se baladant, en y grimpant comme un écureuil, en partageant leurs histoires, en les écoutant, et en dansant comme des cimes au vent… Et après ça sera à nous de les réjouir! De plein de façons, on pourra leur écrire une histoire sur leurs feuilles, leur décorer les branches, danser sur leurs racines avec Dj. Des’chênes aux platanes… euh aux platines… on leur ferra la fête, on se ferra la fête, et on fêtera la fête… avec un petit pestacle!

l’abeille à l’oreille la plaine, Montlaur en Diois Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « voyageursdescimes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.voyageursdescimes.com/ »}]

nature grimpe d’arbre