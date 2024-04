Salti Théâtre Saragosse Pau, mardi 21 mai 2024.

Salti Théâtre Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Spectacle présenté par l’Agora en partenariat avec Espaces Pluriels

SALTI est un spectacle jeune public créé à partir de la tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie. La tarentelle est une danse qui soigne. Elle soigne, en effet, les personnes piquées et infectées par le venin de la taranta , insecte venimeux. Si la musique et la danse sont bien ce que l’on prescrit au malade pour le délivrer des fièvres et de tous les maux, ces remèdes s’avèrent aussi contagieux. Mais il s’agit d’une contagion joyeuse, festive. Ce contexte propice à l’imagination, nous invite à vivre des situations étranges, absurdes, et nourrissent la création d’un conte drôle, cruel, et fantastique…

– 21 mai 14h30 et 19h30 (+ de 6 ans)

– 22 mai: 10h et 15h (+ de 3 ans)

– 23 mai: 10h et 14h30 (+ de 3 ans) 10 10 EUR.

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

