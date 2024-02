SALTA DE NUECH – LOZERE TRAIL Salle des fêtes Chanac, samedi 10 février 2024.

Venez découvrir Chanac et le Causse Sauveterre de nuit, version trail court ! La SALTA DE NUECH , manche du Challenge des Trails Nocturnes de Lozère, est un excellent prétexte pour passer ensemble un excellent moment de sport et de convivialité. Deux formats proposés, ça sera dynamique et rapide 13 km/ 650m+ et 9km / 300 m+ (ouverts aux cadets, à partir de 16 ans). Bon ravitaillement à l’arrivée, produits locaux.

Départ des 2 courses à 18h30, rendez-vous devant la salle des fêtes.

Tarif: 10€ pour le 9 km, 13€ pour le 13km EUR.

Salle des fêtes Quartier de la Vignogue

Chanac 48230 Lozère Occitanie lozeretrail48@hotmail.fr

