Massilia Bar à Tapas, le jeudi 4 novembre à 20:00

Inédit, venez retrouver Christiam aux platines. Vous le connaissez déjà avec Las Patas Arriba, là vous le découvrirez en DJ. L’occasion est trop belle pour la manquer. La Salsa sera à l’honneur ce jeudi.

Entrée libre

♫DJ SET♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:00:00 2021-11-04T23:59:00

