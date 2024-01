SALSA LIBERTAD ! Salsa Cubaine Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 16 mars 2024.

Le collectif Franco-Sud Américain, Salsa Libertad c’est l’union de musiciens au service des musiques cubaines, afro-caribéennes pour partager le temps d’un concert, la danse, le rythme, la fête et la convivialité. Salsa Libertad vous embarque pour un voyage musical coloré, énergisant et festif !

Emmené par les chants et les chœurs, les rythmes et les cuivres, le groupe distille sa musique colorée et festive. Un répertoire de compositions aux couleurs Sud -Américaines et des morceaux traditionnels empruntés à la musique cubaine, des airs qui ont fait le tour du monde… On parlera de danses, de rythmes, d’amitié, de convivialité, de bons rhums et d’amour bien sûr ! Embarquez pour un voyage festif au cœur des Caraïbes pour danser et chanter !

Avec :

Willy Dugarte chant, percussions, Lauriane Ingarao chant, Sylvain Bouton piano, chœur Fernando Mc , Catty trombone, chœur, Christophe Metra trompette , Greg Theveniau basse, chœur, Winemer Sosa timbales, Julien Seguin congas / chœur. EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:30:00

fin : 2024-03-16



