Salsa et Dj sets pour une soirée latine endiablée Les Disquaires, 5 juin 2022, Paris.

Le dimanche 05 juin 2022

de 20h00 à 02h00

. gratuit

Attention La Fièvre Latine revient aux Disquaires ! Pour un voyage en Amérique latine, rendez-vous le 5 juin dans le 11e arrondissement.

Le Vacilón vous a préparé une soirée explosive !!!

Cocktail de Salsa et de Cumbia Festive avec le live du goupe «Tu Infierno». Suivi d’une sélection explosive par Dj Humaano.

On vous attend pour une fête endiablée et tropicale.

Les amis plus qu’une Fête on vous promet un voyage sans frontières à travers l’âme chaleureuse et festive de l’Amérique latine. Alors venez écouter, sauter, danser, crier et vibrer le son latino. No se lo pierdan.

Groupe Tu Infierno

Plus qu’un groupe c’est une véritable famille cosmopolite. Baigné dans la culture sud-américaine ils sont devenus les spécialistes machiavéliques des ambiances qui réveillent en vous le démon de la Danse. Ils attisent le feu avec un répertoire délibérément ensorcelant, fait de Salsa enivrante, de Rumba envoûtante, de Boléros fascinant, des Cumbias piquantes et bien d’autres musiques diablement dansantes. Allez, laissez-vous transporter dans un voyage musical à travers l’âme Festive de l’Amérique latine et venez partager la folie tropicale.

Le tourbillon Latino vous attend pour une fête endiablée.

Dj set

Dj Humaanö (Valentin Sautjeau) est un artiste Dj français qui mix un cocktail de sons. Il joue énergiquement beaucoup de morceaux avec des vibes latines et une bonne dose de french touch. Dj Humaanö est également producteur et batteur. Son style est éclectique avec une spécialité pour la house musique. Cet artiste a des nombreuses influences à travers le monde. Son identité est représentée par un ours car il peut être cool, sauvage mais il donne autant d’amour que sa musique.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)



