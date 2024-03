SALSA ESPECIAL AVEC CUARTETO CUBANO La Marbrerie Montreuil, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 19h00 à 02h00

.Tout public. payant Tarif réduit : 9 EUR

Prévente : 12 EUR

Offre dîner concert : 30 EUR

Offre dîner concert (tarif réduit) : 27 EUR

Sur place : 15 EUR

Offre dîner concert (enfant) : 12 EUR

MUSIQUE ET DANSE SALSA

Comme chaque mois, La Salsa Especial investit La Marbrerie !

Pour cette édition du 29 Mars, nous avons l’honneur d’accueillir sur scène Cuarteto Cubano !

Lorenys Rodriguez assurera le cours de danse et enfin, Dj L’Duro & DJ Alex Salserito seront aux commandes jusqu’à 2h et finiront d’enflammer la salle !

■ Cuarteto Cubano

Cuarteto Cubano relooke les classiques de la chanson française façon salsa cubaine. Les succès de Dassin, Brassens ou Bourvil… sont passés à la moulinette des rythmes cubains et s’imprègnent du soleil de la Havane. Préparez-vous à embarquer pour un voyage musical et festifentre Cuba, la France et même l’Italie. Cuarteto Cubano annoncera à l’occasion de cet événement, la sortie de son nouvel EP où il revisite les chansons de Serge Gainsbourg.

■ Dj L’Duro (Dj set)

Connu dans le milieu latino parisien pour ses sets de timba dura, L’duro s’avère être un fin connaisseur de la musique latine.Qu’elle soit cubaine, portoricaine , vénézuélienne ou colombienne, la salsa semble n’avoir aucun secret pour ce mélomane au sourire candide et à la bonne humeur contagieuse. Ses origines antillaises, font de lui le DJ idéal, lorsqu’il s’agit d’enflammer les pistes avec du zouk rétro ou du Kompa haïtien.

■ DJ Alex Salserito (Dj set)

Connu et reconnu par ses pairs, Alex Salserito est un DJ très orienté vers la timba dont il est l’un des ambassadeurs dans la capitale parisienne. Les nombreux fans de SALSA cubaine ne nous contrediront certainement pas.

■ Lorenys Rodriguez (cours de danse)

Diplômée de L’Ecole Nationale de Danse à Cuba en 2008, Lorenys est une danseuse professionnelle avec plus de 10 ans d’expérience. Elle a travaillé avec différentes compagnies de danse, en faisant beaucoup de prestations autour du monde. Professeure de danse dans les écoles des arts de La Havane pendant 4 ans, elle est aujourd’hui installée en France et continue d’exercer.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

