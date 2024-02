Salsa Cubaine Tevezan Vihan Plouguerneau, dimanche 25 février 2024.

Salsa Cubaine Tevezan Vihan Plouguerneau Finistère

Deux dimanches après-midis pour découvrir ou redécouvrir la salsa cubaine avec l’association Cubail’Así!

Au programme:

• 1h30 de pratique en solo pour découvrir ou perfectionner les pas de bases !

• 1h30 de pratique en couple pour travailler le guidage et les figures de base !

• et un goûter culturel pour échanger autour de la danse et des traditions cubaines !

Inscriptions possibles AVEC ou SANS partenaire ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25 17:30:00

Tevezan Vihan Salle des Associations Lilia

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne cubailasi@gmail.com

