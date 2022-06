Salsa Batchata et Mix Gwen

Salsa Batchata et Mix Gwen



2022-07-22 18:00:00 – 2022-07-22 20:30:00 Venez profiter d’une soirée Latino, 45 min d’initiation à la Salsa, 45 min d’initiation à la Batchata.

Danses accompagnées de mix de musiques latines. Gratuit sans réservation Venez profiter d’une soirée Latino, 45 min d’initiation à la Salsa, 45 min d’initiation à la Batchata.

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

