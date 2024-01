Exposition Les Talents 2024 Salouël, samedi 10 février 2024.

Exposition Les Talents 2024 Salouël Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

La ville de Salouël et Métropole Art organisent les 9, 10 et 11 février 2024, une nouvelle édition de l’exposition « Les Talents ».

Cette manifestation culturelle réunira 80 artistes, plasticiens, sculpteurs, photographes, céramistes à la salle les Events et sera dédiée, cette année, au profit de l’association APAJH 80 (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) afin d’offrir à des enfants autistes des séances de médiation animale.

L’essence même de cette exposition aura pour but d’affirmer l’existence et l’importance de l’art contemporain et de la création dans notre Région.

L’art contemporain a toujours été un moyen d’expression qui transcende les barrières culturelles, linguistiques et sociales mais dont l’accessibilité reste pourtant encore un défi. C’est pourquoi, ces journées se veulent être une invitation à créer de multiples échanges entre les artistes et le public, amateur ou non d’art afin qu’il profile pleinement d’une agréable expérience artistique.

0 .

Avenue du Golf

Salouël 80480 Somme Hauts-de-France



