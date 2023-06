Visite de marais salants : De la mer à l’oeillet Salorge du Rostu Mesquer, 11 juillet 2023, Mesquer.

Nicolas ARNOULD vous invite à découvrir son métier, son exploitation au cours d’une balade guidée au fil de l’eau, suivie d’une visite de la salorge du Rostu.

Durée : 2h00 environ

Renseignements et Réservations : Dans l’un de nos bureaux ou sur notre site internet.

Salorge du Rostu Rue de Rostu 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-07-11T14:30:00+02:00 – 2023-07-11T16:30:00+02:00

2023-08-31T10:00:00+02:00 – 2023-08-31T12:00:00+02:00

