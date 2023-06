Visite d’élevage de Moutons sur les Marais Salants Salorge de Rostu Mesquer, 5 août 2023, Mesquer.

L’association des Amis des sites agit pour favoriser le développement de l’éco pâturage sur les marais salants de Mesquer. Cette pratique est la seule efficace pour lutter contre un arbuste invasif le Bacharis Halimifolia. Au cours de cette visite l’éleveur vous présentera son troupeau et la façon dont il élève ses animaux sur les talus de marais salants. Visite ouverte à tout.es.

