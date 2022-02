Salons Piscine Jardin et Univers Maison Marseille 8e Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Salons Piscine Jardin et Univers Maison Rond-point du Prado Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement

2022-02-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-28 Rond-point du Prado Parc des Expositions

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

C’est l’ensemble de l’univers de la piscine, du jardin et de

l’aménagement de la maison qui s’expose du 25 au 28 février au Parc

Chanot à Marseille, sur les salons Piscine & Jardin et Univers

Maison

Organisé par la SAFIM et avec pour marraine Sophie Ferjani,

architecte d’intérieur et experte déco, le salon promet une édition qui apporte une réponse aux nombreuses

et nouvelles attentes de la part de tous ceux qui veulent du

changement… à l’intérieur comme à l’extérieur !



Quatre jours donc pour faire le plein d’idées et prendre soin de son

domicile. Pour leur venir en aide, tous les corps de métier seront réunis

pour livrer les tendances du moment, innovations ou encore grands

classiques.

Le programme d’animations va proposer quant à lui de nombreuses

conférences sur « L’Atelier des tendances » ainsi que des consultations

d’experts pour réinventer ses espaces intérieurs et extérieurs.

Inscription en ligne ou sur place.

Rond-point du Prado Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement

