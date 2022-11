Dansez l’Europe | Concert du Nouvel An Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Dansez l’Europe | Concert du Nouvel An Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt, 11 janvier 2023, Boulogne-Billancourt. Dansez l’Europe | Concert du Nouvel An Mercredi 11 janvier 2023, 20h00 Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un concert pour placer 2023 sous le signe de la musique. Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt 26 Avenue André Morizet, 92100, Boulogne-Billancourt Centre Ville Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Dansez l’Europe Concert du Nouvel An Ce programme original, tourbillon de danses romantiques, illustrera la fascination des compositeurs du XIXe siècle pour les danses populaires. Une place privilégiée sera réservée à Emile Waldteufel, compositeur français (né à Strasbourg en 1837 et mort à Paris en 1915), dont les œuvres sont dignes des valses, polkas ou galops de la famille Strauss ! Jeune Orchestre Symphonique du CRR

Pierre Calmelet, direction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T20:00:00+01:00

2023-01-11T21:30:00+01:00 kjpargeter / Freepik

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt Adresse 26 Avenue André Morizet, 92100, Boulogne-Billancourt Centre Ville Ville Boulogne-Billancourt lieuville Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Dansez l’Europe | Concert du Nouvel An Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt 2023-01-11 was last modified: by Dansez l’Europe | Concert du Nouvel An Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt 11 janvier 2023 Boulogne-Billancourt Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine