Fin : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00 En prélude des Jeux olympiques, le traditionnel concert du Nouvel An revêtira cette année une couleur très parisienne : après vous avoir entraîné à travers la capitale avec des airs virtuoses de Lecoq, Sauguet et Offenbach, les jeunes musiciens du Conservatoire vous feront découvrir des valses et œuvres inédites d’Émile Waldteufel qui, en son temps, fut appelé le Strauss de Paris ! —

Solistes étudiants des classes de chant d’Anne Constantin et Esthel Durand

Jeune Orchestre Symphonique du CRR

Pierre Calmelet, direction

Salons d'honneur de la Ville de Boulogne-Billancourt
26 avenue André Morizet, 92100, Boulogne-Billancourt

